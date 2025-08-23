Ричмонд
Стало известно, зачем альпинистка Наговицына решила взойти на пик Победы в Киргизии

Российская альпинистка Наталья Наговицына отправилась на пик Победы в Киргизии, стремясь получить значок «Снежный барс». Об этом kp.ru рассказала её подруга Лия Попова.

По словам Поповой, Наталья всю жизнь мечтала покорить пятый семитысячник и считала это личным вызовом. В 2024 году попытка восхождения не увенчалась успехом: гид остановил экспедицию, отметив необходимость более тщательной подготовки.

Напомним, альпинистка Наговицына, сломавшая ногу на пике Победы в Киргизии, провела неделю на высоте 7000 метров в ожидании спасателей. Последний раз её видели примерно три дня назад, после чего связь с ней прервалась. Руководитель спасательной операции сообщил, что поиски больше не будут вестись из-за ухудшения погодных условий.