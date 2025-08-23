Ричмонд
В ДТП на трассе «Уссури» в Хабаровском крае погибли три человека

В серьезной аварии, которая произошла утром в субботу, 23 августа, на трассе А-370 «Уссури» в Хабаровском крае погибли три человека. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем телеграм-канале.

ДТП произошло на 56-м километре автомагистрали. Там водитель автомобиля Toyota Noah, следовавший из Хабаровска во Владивосток, выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик марки Mitsubishi Canter.

В результате аварии погибли три пассажира легковушки, среди которых девочка 2009 года рождения. Еще двух пассажиров «Тойоты» экстренно доставили в больницу.

На месте ДТП находится исполняющий обязанности прокурора имени Лазо Кирилл Цехместренко. Прокуратура контролирует ход доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в США перевернулся туристический автобус, несколько человек погибли.

