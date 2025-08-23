Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КП: альпинистка, которую не могут спасти с пика Победы, забралась на него ради значка

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая ранее застряла на пике Победы в Киргизии, решила отправиться на опасное восхождение ради получения значка «Снежный барс». Об этом сообщила подруга спортсменки Лия Попова.

Наговицына решила взойти на пик Победы ради значка «Снежный барс» (фото из архива).

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая ранее застряла на пике Победы в Киргизии, решила отправиться на опасное восхождение ради получения значка «Снежный барс». Об этом сообщила подруга спортсменки Лия Попова.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПотеряла мужа в горах и снова вернулась на высоту: кто такая альпинистка Наталья Наговицына.

«Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок “Снежный барс”», — сказала Попова. Ее слова передает «Комсомольская правда».

Наговицина отправилась покорять пик Победы несмотря на свежую травму. По данным издания, в 2024 году она уже предпринимала попытку восхождения, однако тогда гид настоял на отмене экспедиции из-за недостаточной подготовки группы. Специалист отмечал, что подъем на одну из самых сложных вершин требует серьезной физической и технической подготовки.

Ранее спасательная операция по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной, оказавшейся заблокированной на пике Победы в Киргизии, была приостановлена в связи с резким ухудшением погодных условий. Согласно прогнозу на завтра ожидается дальнейшее ухудшение погоды с сильными снегопадами, что существенно увеличит опасность схода лавин, передает RT. Издание «Известия», ссылаясь на пресс-службу МЧС Киргизии, уточняет, что среди причин приостановки поисковых работ также значится ухудшение состояния здоровья руководителя операции.