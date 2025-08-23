КП: альпинистка, которую не могут спасти с пика Победы, забралась на него ради значка

Наговицина отправилась покорять пик Победы несмотря на свежую травму. По данным издания, в 2024 году она уже предпринимала попытку восхождения, однако тогда гид настоял на отмене экспедиции из-за недостаточной подготовки группы. Специалист отмечал, что подъем на одну из самых сложных вершин требует серьезной физической и технической подготовки.