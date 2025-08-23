Бочаров: три человека пострадали из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область

В результате массированной атаки беспилотников на Волгоградскую область пострадали три человека, среди них ребёнок.
По данным региональных властей, в ночь на 23 августа атаку отражали силы ПВО Минобороны.
Один из дронов упал в городе Петров Вал на улице Ленина рядом с многоэтажным домом, повредив окна. Кроме того, обломки другого аппарата спровоцировали возгорание сухой травы в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Пожар удалось оперативно локализовать, угрозы для жителей нет.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что вечером 22 августа системы ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолётного типа.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше