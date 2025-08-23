Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров: три человека пострадали из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область

Один из беспилотников упал в районе улицы Ленина в городе Петров Вал рядом с многоэтажным домом.

Источник: Аргументы и факты

В результате массированной атаки беспилотников на Волгоградскую область пострадали три человека, среди них ребёнок.

По данным региональных властей, в ночь на 23 августа атаку отражали силы ПВО Минобороны.

Один из дронов упал в городе Петров Вал на улице Ленина рядом с многоэтажным домом, повредив окна. Кроме того, обломки другого аппарата спровоцировали возгорание сухой травы в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Пожар удалось оперативно локализовать, угрозы для жителей нет.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что вечером 22 августа системы ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолётного типа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше