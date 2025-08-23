«Как тебе такое, Илон Маск?»: отец бизнесмена наконец-то оценил изобретательность россиян

Мем «Как тебе такое, Илон Маск?» возник в рунете в конце 2017 или в начале 2018 года и приобрел широкую популярность среди российских интернет-пользователей. Его основная идея заключается в публикации фотографий с необычными или абсурдными изобретениями, которые, по замыслу авторов, должны впечатлить или удивить американского предпринимателя и инженера Илона Маска.