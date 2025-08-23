Fox: в США на заводе в Луизиане произошел взрыв

По информации экстренных служб, введён режим обязательной эвакуации в радиусе примерно одной мили (1,6 км) от территории завода. На опубликованных телеканалом кадрах виден густой чёрный дым, поднимающийся в небо над промышленной зоной, что вызвало тревогу среди местных жителей.