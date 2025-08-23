Ричмонд
Fox: в США на заводе в Луизиане произошел взрыв

Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

Источник: Аргументы и факты

На заводе по производству смазочных материалов для автомобильной промышленности Smitty s Supply в городе Роузленд, штат Луизиана, произошёл взрыв, сообщает местное подразделение телеканала Fox News.

Власти незамедлительно отреагировали на инцидент, начав эвакуацию населения, проживающего в непосредственной близости от предприятия.

По информации экстренных служб, введён режим обязательной эвакуации в радиусе примерно одной мили (1,6 км) от территории завода. На опубликованных телеканалом кадрах виден густой чёрный дым, поднимающийся в небо над промышленной зоной, что вызвало тревогу среди местных жителей.

Спасательные и пожарные подразделения продолжают работу на месте происшествия. Данных о пострадавших на данный момент не поступало, обстоятельства взрыва уточняются.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере девять человек стали жертвами взрыва, который произошёл на предприятии в городе Куатру-Баррас на юге Бразилии.