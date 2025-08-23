Подросток и двое взрослых погибли в жесткой аварии в Хабаровском крае

«По предварительным данным, в районе 56 км федеральной автодороги А-370 “Уссури” водитель Toyota Noah, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Владивостока, увидел дерево на краю проезжей части, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовым Mitsubishi Canter», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Госавтоинспекции. В результате аварии три пассажира Toyota Noah скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Среди погибших — женщина 1980 года, мужчина 1969 года рождения и девочка 2009 года.