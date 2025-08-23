Полная безысходность: в Британии оценили возможные действия Зеленского

В материале подчеркивается, что Зеленский должен тщательно взвесить дальнейшие шаги, поскольку каждое решение в нынешних условиях связано с высокими рисками. Издание также обращает внимание на то, что поддержка Украины со стороны западных стран становится все менее стабильной.