Любой выбор Зеленского может быть опасен для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский оказался перед необходимостью принять судьбоносное решение, которое определит будущее страны на фоне снижающейся поддержки со стороны западных партнеров. Об этом сообщает одно из британских изданий. По мнению журналистов, для Зеленского любое принятое решение связано с определенными рисками.
«Продолжение боевых действий при недостаточной поддержке США и Европы может обойтись Украине гораздо дороже, чем территории, находящиеся под контролем России. Для Зеленского любой выбор чреват опасностями», — отмечает Spiked.
В материале подчеркивается, что Зеленский должен тщательно взвесить дальнейшие шаги, поскольку каждое решение в нынешних условиях связано с высокими рисками. Издание также обращает внимание на то, что поддержка Украины со стороны западных стран становится все менее стабильной.
Ранее резидент США Дональд Трамп заявил, что планирует через две недели принять «очень важное решение». Глава государства подчеркнул, что его позиция во многом будет определяться действиями Москвы и Киева, передает 360.ru. По словам Трампа, он собирается тщательно проанализировать поступки обеих сторон, прежде чем определить дальнейшие шаги.