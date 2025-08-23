Альпинист Киселев: гида, который вел в горы Наговицыну, ждет расследование

«В нашей стране речь бы шла о почти 100% следствии и сроке для виновника. В России уже есть практика, когда люди получили реальные сроки в тюрьмах. Были такие случаи, на Эльбрусе и на Камчатке погибли люди, было проведено расследование, выявлены виновные, которые понесли наказание», — объяснил он.