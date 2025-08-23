Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Альпинист Киселев: гида, который вел в горы Наговицыну, ждет расследование

В случае доказательства вины гида могут наказать по законам Киргизии, где совершалось восхождение.

Источник: Аргументы и факты

Вопрос о расследовании трагедии на пике Победы, где с 12 августа ждет помощи российская альпинистка наталья Наговицына со сломанной ногой, будет решать по законам Киргизии. Об этом aif.ru заявил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Расследование, предъявление обвинения в случае, если будет доказана вина гида в случившемся, будет вестись в рамках законодательства страны, где совершено восхождение. То есть, эти процессы будут проходить по законам Киргизии», — рассказал эксперт.

В России, по словам Киселева, к подобным ситуациям, связанным с гибелью людей, подходят максимально строго.

«В нашей стране речь бы шла о почти 100% следствии и сроке для виновника. В России уже есть практика, когда люди получили реальные сроки в тюрьмах. Были такие случаи, на Эльбрусе и на Камчатке погибли люди, было проведено расследование, выявлены виновные, которые понесли наказание», — объяснил он.

Ранее Киселев назвал ошибкой альпинистки Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, ее решение отправиться на высоту с группой незнакомых людей.