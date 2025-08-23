Альпинист Киселев: гида, который вел в горы Наговицыну, ждет расследование

Вопрос о расследовании трагедии на пике Победы, где с 12 августа ждет помощи российская альпинистка наталья Наговицына со сломанной ногой, будет решать по законам Киргизии. Об этом aif.ru заявил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
«Расследование, предъявление обвинения в случае, если будет доказана вина гида в случившемся, будет вестись в рамках законодательства страны, где совершено восхождение. То есть, эти процессы будут проходить по законам Киргизии», — рассказал эксперт.
В России, по словам Киселева, к подобным ситуациям, связанным с гибелью людей, подходят максимально строго.
«В нашей стране речь бы шла о почти 100% следствии и сроке для виновника. В России уже есть практика, когда люди получили реальные сроки в тюрьмах. Были такие случаи, на Эльбрусе и на Камчатке погибли люди, было проведено расследование, выявлены виновные, которые понесли наказание», — объяснил он.
Ранее Киселев назвал ошибкой альпинистки Наговицыной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, ее решение отправиться на высоту с группой незнакомых людей.