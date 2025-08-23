Целью восхождения Наговицыной на пик Победы был значок «Снежный барс»

Стали известны новые детали о мотивах восхождения российской альпинистки Натальи Наговициной на пик Победы в Киргизии. Как сообщила подруга спортсменки Лия Попова, Наговицина отправилась на вершину ради получения знака отличия «Снежный барс».
— Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок «Снежный барс». Для альпинистов это очень престижно, — пояснила Попова в интервью KP.RU.
Для достижения цели необходимо взойти на пять высочайших вершин Евразии: пик Исмаила Сомони (Коммунизма), Победы, Ленина, Корженевской и Хан-Тенгри.
Наговицина травмировалась 12 августа во время спуска. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за помощью в штурмовой лагерь. На следующий день двое иностранных альпинистов попытались эвакуировать ее, но из-за усталости и непогоды им пришлось оставить ее в спальном мешке на склоне.
Позже к месту происшествия вылетел вертолет со спасателями, но воздушное судно попало в турбулентность и совершило жесткую посадку.
Инцидент на пике Победы стал для Наговициной вторым трагическим событием в горах. Четыре года назад во время восхождения на Хан-Тенгри её мужа парализовало. Тогда спасти удалось только саму альпинистку, а ее супруг погиб. Через год Наговицина вернулась на вершину, чтобы установить мемориальную табличку в честь погибшего возлюбленного.
22 августа стало известно, что операцию по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла со сломанной ногой на пике Победы в Киргизии, пришлось приостановить.