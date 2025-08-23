Целью восхождения Наговицыной на пик Победы был значок «Снежный барс»

Инцидент на пике Победы стал для Наговициной вторым трагическим событием в горах. Четыре года назад во время восхождения на Хан-Тенгри её мужа парализовало. Тогда спасти удалось только саму альпинистку, а ее супруг погиб. Через год Наговицина вернулась на вершину, чтобы установить мемориальную табличку в честь погибшего возлюбленного.