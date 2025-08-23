Альпинист Киселев объяснил гибель спасателя, пытавшегося помочь Наговицыной

Итальянский альпинист Лука Синигалья, погибший при попытке спасти застрявшую на пике Победы со сломанной ногой россиянку Наталью Наговицыну, не был профессиональным спасателем, обратил внимание в разговоре с aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
Эксперт объяснил, почему попытки помочь российской альпинистке не увенчались успехом.
«Во-первых, это сложная гора. Во-вторых, спасателями, которые пробовали помочь, были такие же клиенты. Погибший на горе итальянский альпинист не был профессиональным спасателем. Ребята, которые на вертолете летели, тоже были простыми альпинистами, пусть более опытными, но не специалистами, которые знают, как проводить спасработы», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что в условиях пика Победы спасательные работы не менее рискованны, чем восхождение.
Ранее Киселев отметил, что есть много вопросов к гиду, который вел на пик Победы группу Натальи Наговицыной.