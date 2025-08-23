Блогера на Кубани оштрафовали по пяти статьям за сожжение паспорта на стриме

В Краснодарском крае к административной ответственности был привлечен 53-летний блогер из Белореченска, который во время онлайн-трансляции сжег свой паспорт и выкрикивал националистические лозунги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сотрудники центра по противодействию экстремизму установили личность правонарушителя в марте 2024 года, хотя инцидент произошел еще в 2023 году.
Мужчина был привлечен к ответственности по пяти статьям КоАП РФ: о демонстрировании нацистской атрибутики, о дискредитации ВС РФ, мелком хулиганстве, возбуждении ненависти и неповиновении распоряжению сотрудника полиции, передает Telegram-канал ведомства.
20 августа житель Москвы порвал нижнее белье, сжег паспорт и начал заниматься самоудовлетворением прямо на дороге рядом с аэропортом Шереметьево. Инцидент был запечатлен на видео и опубликован в Сети.