Военнопленный также отметил, что во время поездки в центр Киева видел, как «два парня идут в обнимку, держась за ручку». Подобное поведение стало привычным и даже престижным для украинской столицы. Костышак подчеркнул, что представители нетрадиционной ориентации не испытывают давления со стороны военкоматов и продолжают жить обычной жизнью, в то время как другие молодые люди, по его словам, отправляются на фронт.