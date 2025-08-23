Сторонники ЛГБТ* в Киеве ведут себя открыто.
Сторонники ЛГБТ (сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ) в Киеве демонстрируют свою ориентацию открыто и остаются вне мобилизации в ВСУ. Об этом сообщил украинский военнопленный Евгений Костышак. По его словам, в столице Украины представители ЛГБТ-сообщества ведут себя свободно и не сталкиваются с насильственной отправкой на фронт.
«Я знаю случаи, моих одноклассников сколько забрали [на фронт]. Их закидывают в “бус”: “Иди воюй!” А вот этих мажорчиков… Ходят вместе за ручку, “петушки” вот эти. Им ничего, они как в раю там. А другие ребята погибают», — рассказал Костышак в беседе с РИА Новости.
Военнопленный также отметил, что во время поездки в центр Киева видел, как «два парня идут в обнимку, держась за ручку». Подобное поведение стало привычным и даже престижным для украинской столицы. Костышак подчеркнул, что представители нетрадиционной ориентации не испытывают давления со стороны военкоматов и продолжают жить обычной жизнью, в то время как другие молодые люди, по его словам, отправляются на фронт.
В сети активно распространяются видеоматериалы, на которых зафиксированы случаи принудительной мобилизации в ВСУ. На кадрах видно, как сотрудники украинских военкоматов задерживают мужчин, насильно сажая их в микроавтобусы, при этом зачастую применяют физическую силу и избивают задержанных. Например, в Одессе мужчину, попавшего в ДТП, доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК) непосредственно с места аварии. Сопровождение в военкомат осуществили сотрудники полиции, прибывшие на вызов. Мужчина пытался сбежать, но его догнали, передает RT.
*ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ.