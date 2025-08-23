Ричмонд
В Ростовской области дроны атаковали три района

Дроны ВСУ атаковали три района Ростовской области.

«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районе», — написал он в социальных сетях. Отмечается, что в результате падения обломков дронов в ряде населенных пунктов возникли возгорания, которые были быстро локализованы и устранены экстренными службами. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Так же в ночь на 23 августа сообщалось о последствиях атаки дронов на Волгоградскую область. По сообщению главы региона Андрея Бочарова, пострадали три человека. По данным властей, один из беспилотников рухнул в городе Петров Вал в районе улицы Ленина вблизи многоэтажки. В результате были повреждены стекла дома.

