Букет цветов на день рождения стоил жительнице Челябинска 12 миллионов рублей

После этого на связь вышли лжесотрудники Роскомнадзора и правоохранительных органов, которые убедили челябинку, что на ее имя оформлена доверенность для помощи недружественному государству. Под предлогом избежания ответственности аферисты заставили женщину установить мобильное приложение и через банкомат перевести все имеющиеся средства. Часть денег была одолжена у родственников.