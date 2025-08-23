Букет цветов на день рождения стоил жительнице Челябинска 12 миллионов рублей

В Челябинске мошенники похитили у местной жительницы более 12 миллионов рублей, обманом получив от нее код из СМС для якобы доставки цветов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что женщине позвонил неизвестный и сообщил о букете, заказанном на ее имя. Предположив, что это подарок от коллег на день рождения, потерпевшая продиктовала код подтверждения.
После этого на связь вышли лжесотрудники Роскомнадзора и правоохранительных органов, которые убедили челябинку, что на ее имя оформлена доверенность для помощи недружественному государству. Под предлогом избежания ответственности аферисты заставили женщину установить мобильное приложение и через банкомат перевести все имеющиеся средства. Часть денег была одолжена у родственников.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, говорится в сообщении.
