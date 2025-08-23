Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Альпинист Киселев сказал, когда тела погибших альпинистов остаются в горах

По словам эксперта, в странах бывшего СССР не принято делать из гор кладбище.

Источник: Аргументы и факты

Тела погибших альпинистов остаются в горах, если их эвакуация связана с риском для жизни, объяснил aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

Он подчеркнул, что в странах бывшего СССР не принято делать из гор кладбище.

«У нас все-таки стараются эвакуировать тела погибших. Например, в этом году с Пика Ленина забрали тело девушки. Это была достаточно серьезная операция. Я думаю, если эвакуация связана с риском для живых людей, то не стоит это делать. С другой стороны, горы не должны превращаться в кладбище, как на Эвересте», — отметил он.

Ранее Киселев объяснил, почему погиб итальянский альпинист Лука Синигалья, пытавшийся спасти застрявшую со сломанной ногой на пике победы россиянку Наталью Наговицыну.