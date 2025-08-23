Альпинист Киселев сказал, когда тела погибших альпинистов остаются в горах

Тела погибших альпинистов остаются в горах, если их эвакуация связана с риском для жизни, объяснил aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
Он подчеркнул, что в странах бывшего СССР не принято делать из гор кладбище.
«У нас все-таки стараются эвакуировать тела погибших. Например, в этом году с Пика Ленина забрали тело девушки. Это была достаточно серьезная операция. Я думаю, если эвакуация связана с риском для живых людей, то не стоит это делать. С другой стороны, горы не должны превращаться в кладбище, как на Эвересте», — отметил он.
Ранее Киселев объяснил, почему погиб итальянский альпинист Лука Синигалья, пытавшийся спасти застрявшую со сломанной ногой на пике победы россиянку Наталью Наговицыну.