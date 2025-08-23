В Ростовской области отразили атаку украинских дронов, местами произошли пожары

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку украинских беспилотников в трех районах Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
Вражеские дроны были уничтожены в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах.
Из-за падения обломков БПЛА в некоторых местах произошли пожары. Все возгорания удалось оперативно потушить.
Слюсарь уточнил, что в результате атаки дронов никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Волгоградскую область пострадали три человека.
