В Ростовской области отразили атаку украинских дронов, местами произошли пожары

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку украинских беспилотников в трех районах Ростовской области.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку украинских беспилотников в трех районах Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Вражеские дроны были уничтожены в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах.

Из-за падения обломков БПЛА в некоторых местах произошли пожары. Все возгорания удалось оперативно потушить.

Слюсарь уточнил, что в результате атаки дронов никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Волгоградскую область пострадали три человека.

