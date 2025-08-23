Северный флот прошел спецобучение под руководством адмирала Моисеева

В маневрах задействовали около 20 надводных кораблей и судов обеспечения, более 20 летательных аппаратов морской авиации, почти 300 единиц военной и специальной техники, а также свыше трех тысяч военнослужащих. В главной базе надводных сил Северного флота были проведены тренировки, посвященные вопросам медицинского обеспечения личного состава корабельных экипажей, а также организации погрузки ракетного и артиллерийского вооружения.