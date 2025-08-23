Ричмонд
Спасатель Киселев сказал, как прощаются с погибшими в горах альпинистами

По словам эксперта, тела погибших оставляют в горах, если их эвакуация связан с риском для жизни.

Источник: Аргументы и факты

Особых ритуалов прощания с погибшими в горах альпинистами и символических традиций не существует, отметил в разговоре с aif.ru спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Каких-то четких традиций нет, тут все зависит от родственников и их желания что-то сделать в память о человеке. У альпинистов распространено создание мемориалов: вне зависимости от того, остался человек в горах или нет, ставят таблички в память о том, что здесь случилась трагедия. Это, с одной стороны, оправдано. Но, как инструктор альпинизма, не не раз сталкивался с тем, что люди начинают нервничать перед восхождением, когда они видят эти таблички», — рассказал он.

По словам Киселева, тела погибших альпинистов оставляют в горах, если их эвакуация связана с риском для жизни.