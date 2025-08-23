Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в трех районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, фрагменты сбитых дронов упали в нескольких населённых пунктах, что привело к возникновению локальных возгораний. Все пожары были быстро ликвидированы силами экстренных служб.
Слюсарь подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших среди населения нет, а разрушения на земле не зафиксированы.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что вечером 22 августа системы ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолётного типа.
