Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в трех районах Ростовской области

По предварительной информации, пострадавших среди населения нет.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, фрагменты сбитых дронов упали в нескольких населённых пунктах, что привело к возникновению локальных возгораний. Все пожары были быстро ликвидированы силами экстренных служб.

Слюсарь подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших среди населения нет, а разрушения на земле не зафиксированы.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что вечером 22 августа системы ПВО перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолётного типа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше