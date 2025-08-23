В Италии перестают чувствовать влияние Европы

Драги отметил, что ключевым моментом стал возврат Трампа в Белый дом. После этого союзникам из Европы пришлось мириться с новыми торговыми пошлинами со стороны США и увеличивать военные расходы. По словам итальянского экс-премьера, такие меры были предприняты под давлением Вашингтона и не всегда отражали интересы самого Евросоюза.