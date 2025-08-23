Иллюзия о весе Евросоюза в геополитике развеялась, заявили в Италии.
Евросоюз утратил влияние в мировой политике и торговле после прихода Дональда Трампа к власти в США,. Об этом сообщил бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги.
«В течение многих лет Европейский союз верил, что экономическое измерение с его 450 миллионами потребителей несет с собой вес в геополитике и в международных торговых отношениях. Этот год запомнится как год, когда эта иллюзия развеялась», — передает слова политика Corriere della Sera.
Драги отметил, что ключевым моментом стал возврат Трампа в Белый дом. После этого союзникам из Европы пришлось мириться с новыми торговыми пошлинами со стороны США и увеличивать военные расходы. По словам итальянского экс-премьера, такие меры были предприняты под давлением Вашингтона и не всегда отражали интересы самого Евросоюза.
Кроме того, Драги обратил внимание на низкую роль ЕС в решении международных кризисов последних лет. В частности, он указал на второстепенную позицию блока в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, а также на отсутствие самостоятельной политики Евросоюза в вопросах ближневосточных конфликтов и ситуации вокруг ядерных объектов Ирана.
Ранее издание Strategic Culture сообщило, что визит европейских лидеров в Белый дом, где состоялась их встреча с президентом США Дональдом Трампом, завершился для представителей Евросоюза унизительно. По словам журналистов, достаточно было одной фотографии, чтобы навсегда увековечить полное поражение европейской политической элиты в 2025 году, передает RT.