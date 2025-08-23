В Ростовской области возникли пожары из-за падения обломков БПЛА ВСУ

Слюсарь подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Чертковским, Шолоховским и Миллеровским районами. В результате падения обломков БПЛА в нескольких местах возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Никто из мирных жителей не пострадал.
Кроме того, массированному удару со стороны Вооружённых сил Украины подверглась Волгоградская область. В результате падения дрона пострадали три человека, включая ребёнка. Инцидент произошёл в городе Петров Вал вблизи многоэтажного жилого дома. Кроме того, из-за падения фрагментов БПЛА произошло возгорание сухой травы близ хутора Крапцовский Кумылженского района. Пожар локализован, угрозы для населённого пункта нет.