Апелляция смягчила приговор осужденному условно генерал-майору Галимуллину

Второй Западный окружной военный суд пересмотрел приговор в отношении генерал-майора Минобороны РФ Анвара Галимуллина, который ранее был осужден на 2,5 года условного лишения свободы за служебный подлог и крупную растрату.
По результатам апелляции, дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей было исключено из приговора.
В решении суда указано: «Приговор изменить, исключить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. В остальной части приговор оставить без изменений, а апелляционные жалобы — без удовлетворения».
Кроме того, по делу был осужден полковник запаса Юрий Убогий, который получил 1,5 года условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Штраф, предусмотренный приговором, также был исключен апелляцией.
По результатам рассмотрения уголовного дела, обоим осужденным запрещено занимать руководящие должности в течение двух лет. На момент оглашения приговора Галимуллин и Убогий находились под подпиской о невыезде. Приговор вступил в законную силу.