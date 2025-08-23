Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь на границе с КНДР

Военнослужащие Южной Кореи открыли предупредительный огонь по военным КНДР в приграничном районе, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заместителя начальника генерального штаба Корейской народной армии. По данным источника, южнокорейская сторона произвела более десяти выстрелов из крупнокалиберного пулемета в сторону северокорейских военнослужащих, занятых строительными работами вблизи пограничной линии.