МО: За ночь над регионами РФ уничтожены семь украинских БПЛА

С полуночи до 01:40 по московскому времени над несколькими регионами России были сбиты семь украинских беспилотников. Об этом в субботу, 23 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России (МО РФ).
— В течение прошедшей ночи с полуночи до 01:40 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Как уточнили в Telegram-канале МО РФ, четыре дрона уничтожены в Ростовской области, два — в Волгоградской и один — в Краснодарском крае.
По предварительным данным, в Волгоградской области из-за БПЛА пострадали три человека, среди них — ребенок. Один из беспилотников упал в городе Петров Вал вблизи многоквартирного жилого дома на улице Ленина. От взрыва повреждено остекление в здании. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы для их жизни нет.
По данным Министерства обороны РФ, за ночь 22 августа силы противовоздушной обороны сбили 54 украинских дрона над российскими регионами.