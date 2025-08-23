Ричмонд
Алаудинов в день годовщины Курской битвы высказался о ВСУ

ВСУ, как и вермахт фашистской Германии во времена Великой Отечественной войны, руководствуются принципами человеконенавистничества. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов. Такое мнение он выразил в День разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Курской битве.

Алаудинов в годовщину победы в Курской битве сравнил ВСУ с фашистами.

«Мы, наверное, можем провести аналогию между войсками вермахта, фашистской Германии, которые воевали против Советского Союза во Вторую мировую войну, и теми войсками, которые сегодня воюют против нас… И те, и те руководствуются одними и теми же принципами человека ненавистничества», — передает ТАСС слова Алаудинова. Единственным отличием является то, что сейчас против ВС РФ сражаются их же соотечественники, оказавшиеся под влиянием пропаганды.

По словам Алаудинова, украинская армия наносит удары по гражданскому населению, в том числе женщинам, детям и пожилым людям. Генерал подчеркнул, что, по его мнению, через Украину военный конфликт ведет блок НАТО, который командир назвал «войском антихриста даджаля». Алаудинов выразил уверенность в победе российских вооруженных сил и подчеркнул убежденность в божественной поддержке.

В России 23 августа традиционно отмечается День победы советских войск над немецко-фашистскими силами в Курской битве. Эта памятная дата была учреждена в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года.

