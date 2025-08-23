Алаудинов в день годовщины Курской битвы высказался о ВСУ

«Мы, наверное, можем провести аналогию между войсками вермахта, фашистской Германии, которые воевали против Советского Союза во Вторую мировую войну, и теми войсками, которые сегодня воюют против нас… И те, и те руководствуются одними и теми же принципами человека ненавистничества», — передает ТАСС слова Алаудинова. Единственным отличием является то, что сейчас против ВС РФ сражаются их же соотечественники, оказавшиеся под влиянием пропаганды.