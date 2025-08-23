За ночь расчёты ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над регионами РФ

Наибольшее количество дронов — четыре — сбили над Ростовской областью, два БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. Ещё один беспилотник перехватили над территорией Краснодарского края.
Ранее в Ростовской области возникли пожары из-за падения обломков БПЛА Вооружённых сил Украины. Беспилотные летательные аппараты были перехвачены над Чертковским, Шолоховским и Миллеровским районами. В результате падения обломков в нескольких местах возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать. Никто из мирных жителей не пострадал.
