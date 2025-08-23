Бельгийца со сломанной ногой эвакуировали в горах в Казахстане

«В горах Заилийского Алатау, на перевале Молодёжный, произошла экстремальная ситуация. 45-летний гражданин Бельгии во время восхождения сломал ногу и оказался полностью обездвижен. Его супруга позвонила в 112… До пострадавшего добрались за три часа. После оказания первой помощи начался самый тяжёлый этап — пеший спуск по горной тропе. Он занял около пяти часов», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на помощь выдвинулись две группировки спасателей МЧС с контрольно-спасательных пунктов «Туюк-Су» и «Музтау». Сообщается, что в итоге мужчину доставили к плотине Медео и передали врачам Центра медицины катастроф МЧС, которые госпитализировали его в больницу Алма-Аты.