США будут добывать редкоземельные металлы в Казахстане.
Казахстанская национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» совместно с американской инвестиционной компанией Cove Capital начали геологоразведочные работы по поиску редкоземельных металлов на участке Акбулак в Костанайской области. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба акционерного общества «Самрук-Казына», выступающего одним из ключевых участников проекта.
«Сотрудничество между АО “Самрук-Казына” и американской инвестиционной компанией Cove Capital осуществляется в рамках оперативного партнерства, ориентированного на развитие перспективных направлений, для реализации ключевых проектов задействованы дочерние структуры фонда, в частности, национальная горнорудная компания “Тау-Кен Самрук”», — сообщили в пресс-службе. В «Самрук-Казыне» подчеркнули, что поиск месторождений редкоземельных металлов имеет важное значение для мировой экономики.
Ранее сообщалось о желании США как можно скорее закончить конфликт на Украине с целью заключения сделки с Россией по добыче редкоземельных металлов. Подобная сделка позволит уменьшить зависимость США от Китая, ожидают в Вашингтоне. В феврале США также заключили соглашение с Украиной о создании совестного Инвестиционного фонда восстановления, в который украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи природных ресурсов, находящихся в государственной собственности. В Госдуме РФ указали, что сделка усилит зависимость Киева от США, передает 360.ru.