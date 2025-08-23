Ричмонд
Над тремя регионами России за ночь сбили семь украинских дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны России за минувшую ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

Атака была отражена в период с полуночи до 01:40 субботы, 23 августа.

По данным оборонного ведомства, четыре вражеских дрона сбили над территорией Ростовской области.

Также два украинских беспилотника ликвидировали в небе над Волгоградской областью и один — над Краснодарским краем.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о ночной атаке беспилотников на регион.

