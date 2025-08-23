ВС РФ разнесли пункт дислокации украинских штурмовиков

Пункты дислокации были уничтожены с помощью ФАБ-3000 и ФАБ-500.
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации 5-го отделения штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Пункты временной дислокации связей ВСУ были выявлены в результате разведки. «Командованием было принято решение о нанесении по объектам авиационных ударов ВКС России в результате применения авиаудара ФАБ-3000 был успешно поражен пункт временной дислокации 5-го отделения штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Константиновка», — говорится в сообщении Минобороны. В результате ударов были также поражены пункты временной дислокации 4-й бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины и 54-го отделения механической бригады ВСУ.
Ранее ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации 15-й отдельной бригады Нацгвардии Украины и объекты 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Атака была совершена авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.