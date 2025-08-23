Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ разнесли пункт дислокации украинских штурмовиков

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации 5-го отделения штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Пункты дислокации были уничтожены с помощью ФАБ-3000 и ФАБ-500.

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации 5-го отделения штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Пункты временной дислокации связей ВСУ были выявлены в результате разведки. «Командованием было принято решение о нанесении по объектам авиационных ударов ВКС России в результате применения авиаудара ФАБ-3000 был успешно поражен пункт временной дислокации 5-го отделения штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Константиновка», — говорится в сообщении Минобороны. В результате ударов были также поражены пункты временной дислокации 4-й бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины и 54-го отделения механической бригады ВСУ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПункты временной дислокации ВСУ уничтожены ударами российских ФАБ. Видео.

Ранее ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации 15-й отдельной бригады Нацгвардии Украины и объекты 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Атака была совершена авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.