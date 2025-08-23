В Екатеринбурге из пожара спасли четырех человек

Из горящей двухкомнатной квартиры пожарные эвакуировали двух взрослых и двух детей. Возгорание произошло в том же жилом помещении, откуда три месяца назад огонь перекинулся на соседний барак, что привело к полному выгоранию одного из крыльев дома. Тогда из огня также было спасено четверо человек.
После предыдущего инцидента пострадавших переселили из дома № 26 в дом № 24, где ситуация повторилась. По предварительной информации, мать семейства находилась в состоянии алкогольного опьянения вместе с детьми.
Особое внимание вызывает судьба их соседки Юлии, матери двоих детей, которая уже пострадала от пожара три месяца назад. После первого происшествия ее семью также переселили из сгоревшего двухэтажного здания, и сегодня их вновь пришлось спасать пожарным.
На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Причины возгорания устанавливаются.
Читайте материал по теме: В Ростовской области отразили атаку украинских дронов, местами произошли пожары.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.