В Екатеринбурге из пожара спасли четырех человек

Из горящей двухкомнатной квартиры пожарные эвакуировали двух взрослых и двух детей. Возгорание произошло в том же жилом помещении, откуда три месяца назад огонь перекинулся на соседний барак, что привело к полному выгоранию одного из крыльев дома. Тогда из огня также было спасено четверо человек.