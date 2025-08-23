Shot: альпинистка Наговицына скончалась

В течение 11 дней Наговицына находилась на высоте семи тысяч метров при температуре минус 26 градусов, без пищи и воды. У нее были только горелка, спальный мешок и поврежденная палатка. Наговицына погибла почти на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж. Тогда на пике Хан-Тенгри мужчину парализовало, и супруга находилась с ним до прибытия спасателей, однако эвакуировать удалось только женщину.