Огневые карманы для ВСУ и признание Украиной больших потерь: карта СВО на 23 августа

«Из-за них мы становимся все более слепыми, последовательно уничтожаются разведывательные БПЛА, самолеты, а главное — наши экипажи. Можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны бессмысленны. И операторов нам все больше выбивают», — написала Берлинская. Она также подчеркнула, что украинскому командованию стоит перенимать опыт ВС РФ, взяв лучшие практики работы «Рубкиона».