На харьковском направлении ВСУ заменили две бригады силами теробороны

ВСУ заменили на харьковском направлении подразделения двух своих бригад на силы территориальной обороны, еще одну бригаду вывели в тыл. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

ВСУ выводят три бригады с харьковского направления.

«Отмечается отсутствие … подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады и 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Их позиции заняла тероборона», — передает РИА Новости слова источника. Уточняется, что 47-я отдельная механизированная бригада, которую в ВСУ считают «элитной», переведена в тыловые районы. Причины подобных ротаций не называются.

Ранее командование ВСУ предпринимало срочные меры по возвращению военнослужащих, покинувших ряды 57-й бригады на харьковском направлении без разрешения. Проблема с дезертирством в этой бригаде приобрела критический характер, передает RT.