Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС Киргизии приостановили поиски россиянки Наговициной на пике Победы

БИШКЕК, 23 августа. /ТАСС/. Спасатели в Киргизии приостановили поиски гражданки РФ Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщил представитель МЧС республики.

«В связи с ухудшением погодных условий спасательных операций пока не будет», — сказал он.

В МЧС Киргизии пока не могут озвучить сроки возобновления поисков. «Все будет зависеть от погодных условий», — отметил собеседник.

Российская альпинистка, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться, с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте около 7 200 метров. На высоте примерно 6 900 метров находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму. Он умер от отека мозга, его тело спасатели также планируют спустить.

Два других участника группы были эвакуированы.

В поисково-спасательной операции задействованы 8 квалифицированных альпинистов, а также вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии.

Высота пика Победы составляет 7 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.