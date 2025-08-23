МЧС Киргизии приостановили поиски россиянки Наговициной на пике Победы

Российская альпинистка, которая из-за сломанной ноги не может передвигаться, с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте около 7 200 метров. На высоте примерно 6 900 метров находится тело итальянского альпиниста, который был в группе с Наговициной и подходил к ней после того, как она получила травму. Он умер от отека мозга, его тело спасатели также планируют спустить.