ВСУ обзавелись бригадой иностранных наемников

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) было сформировано новое подразделение, состоящее из латиноамериканских наемников, получившее название «Специальная латинская бригада» (СЛБ). Об этом пишет РИА Новости (РИАН).

Иностранные наемники, вступившие в ВСУ, называют себя «Специальной латинской бригадой».

«Специальная латинская бригада — это новая бригада, укомплектованная латиноамериканским и испаноговорящим личным составом», — сказано в описании данного подразделения в соцсети X. Информацию об этом публикует РИАН.

Одна из вариаций эмблемы СЛБ включает в себя наименования подразделения на английском и украинском языках, а также изображения орла, выполненного в цветовой гамме украинского национального флага, и совы. Между тем, на страницах в социальных сетях перуанского наемника Хулио Сесара Сосы Дюрана, который ранее был заочно приговорен российским судом к 24 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Курской области в составе ВСУ, представлена версия логотипа бригады, дополненная флагами одиннадцати государств Южной Америки и Мексики.

Ранее вблизи Владимировки в ДНР были замечены польские наемники. Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о штурмовиках. Также отмечается, что российские военнослужащие слышали польскую речь в районе этого населенного пункт, пишет RT.