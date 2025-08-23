ВСУ обзавелись бригадой иностранных наемников

Одна из вариаций эмблемы СЛБ включает в себя наименования подразделения на английском и украинском языках, а также изображения орла, выполненного в цветовой гамме украинского национального флага, и совы. Между тем, на страницах в социальных сетях перуанского наемника Хулио Сесара Сосы Дюрана, который ранее был заочно приговорен российским судом к 24 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Курской области в составе ВСУ, представлена версия логотипа бригады, дополненная флагами одиннадцати государств Южной Америки и Мексики.