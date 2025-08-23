Ричмонд
Daily Mail: Мелания диктует Трампу курс в украинском вопросе

Мелания Трамп активно влияет на решения своего супруга, президента США Дональда Трампа, и призывает его добиваться прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники в окружении первой леди.

Источник: AP 2024

«Мелания — у руля, она хочет, чтобы ее муж вошел в историю как миротворец, посредник, человек, который спас не только Америку, но и весь мир, она настоятельно советует ему заключать мирные соглашения, в том числе “важное” — по вопросу России и Украины. Ее участие гораздо шире, чем люди думают», — сообщает источник Daily Mail, близкий к Трампу.

Во время саммита на Аляске Трамп передал президенту России Владимиру Путины письмо свой супруги Мелании, которое произвело на него впечатление. Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон передал Мелании Трамп письмо от своей супруги Елены Зеленской. Содержание письма не раскрывается, однако известно, что в нем супруга Зеленского поблагодарила Меланию за поддержку.

