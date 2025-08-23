Daily Mail: Мелания диктует Трампу курс в украинском вопросе

«Мелания — у руля, она хочет, чтобы ее муж вошел в историю как миротворец, посредник, человек, который спас не только Америку, но и весь мир, она настоятельно советует ему заключать мирные соглашения, в том числе “важное” — по вопросу России и Украины. Ее участие гораздо шире, чем люди думают», — сообщает источник Daily Mail, близкий к Трампу.