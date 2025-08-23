Мнимую жертву медведя на самом деле убил сын

В северной японской префектуре Акита 93-летний японец Фудзиеси Синдо был обнаружен своей женой без сознания и истекающим кровью в их собственном доме. Первоначальная версия, выдвинутая местными властями, была — нападение медведя. Полиция немедленно разослала предупреждения жителям северных регионов, где участились случаи вторжения косолапых соседей в населенные пункты из-за сокращения сельскохозяйственных угодий и старения населения, вынуждающего диких животных искать пищу ближе к людям. Статистика Министерства окружающей среды Японии лишь подтверждала эту тревожную тенденцию. Дело в том, что за год медведи атаковали рекордные 219 человек, шестеро из которых погибли.