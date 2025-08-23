Серия загадочных убийств в европейской столице закончилась арестом подозреваемого

Все началось с тревожного звонка от пассажира поезда, который, проезжая мимо коммуны Шуази-ле-Руа на юго-востоке Парижа, заметил в мутных водах Сены человеческое тело. На место происхождения немедленно выехали полицейские и водолазы. Им удалось обнаружить и поднять на берег первый труп — тело мужчины лет сорока, проживавшего в парижском Валь-де-Марн. Как отмечали следователи, тело было «относительно хорошо сохранившимся». Однако в ходе дальнейших поисковых операций в знаменитой реке были обнаружены еще три тела, погруженные в воду. Состояние этих жертв, по данным прокуратуры Кретейля, было в «очень глубокой стадии разложения».