Серия загадочных убийств в европейской столице закончилась арестом подозреваемого

В водах Сены в пригороде Парижа обнаружены тела четырех мужчин, что привело к аресту 24-летнего гражданина Алжира по подозрению в совершении серии убийств. Это мрачное открытие омрачило недавнее возрождение купания в знаменитой реке, которое стало возможным после многомиллионных проектов по очистке.
Все началось с тревожного звонка от пассажира поезда, который, проезжая мимо коммуны Шуази-ле-Руа на юго-востоке Парижа, заметил в мутных водах Сены человеческое тело. На место происхождения немедленно выехали полицейские и водолазы. Им удалось обнаружить и поднять на берег первый труп — тело мужчины лет сорока, проживавшего в парижском Валь-де-Марн. Как отмечали следователи, тело было «относительно хорошо сохранившимся». Однако в ходе дальнейших поисковых операций в знаменитой реке были обнаружены еще три тела, погруженные в воду. Состояние этих жертв, по данным прокуратуры Кретейля, было в «очень глубокой стадии разложения».
Предварительные данные, полученные следствием, указывают, что трое погибших были мужчинами африканского происхождения, а четвертый выходцем из Северной Африки. Судебно-медицинская экспертиза выявила на двух телах явные следы насильственной смерти. Один из мужчин скончался от удушения, а другой получил «серьезные травмы», характерные при нападении.
Спустя время следователи из криминальной бригады судебной полиции Парижа задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний алжирец, чье имя не разглашается в интересах расследования. Мужчина был взят под стражу по подозрению в совершении нескольких убийств. Согласно французскому законодательству, максимальный срок его содержания под стражей до предъявления официальных обвинений или освобождения составляет 96 часов. В прокуратуре отказались комментировать, в причастности к скольким именно убийствам подозревается задержанный, отметив, что расследование находится на активной стадии.
Одной из ключевых загадок для следствия остается место преступления. Следователи склоняются к версии, что тела не были сброшены в воду непосредственно в районе моста Шуази-ле-Руа, где их обнаружили. Скорее всего, течение реки принесли их туда из других точек.
Напомним, что всего за месяц до обнаружения тел французские власти после многолетней работы по очищению вод и инвестиций в сотни миллионов евро торжественно вновь открыли реку для публичного купания в специально отведенных зонах. Впервые за последние 100 лет парижане и туристы смогли легально плавать в Сене у специально построенных деревянных платформ возле Эйфелевой башни и острова Сен-Луи. Место, где были найдены тела, находится примерно в 17 километрах к юго-востоку от этих центральных площадок.
Прошлым летом Сена уже становилась центром международного скандала. Из-за планов провести в ее водах олимпийские марафонские заплывы разгорелись нешуточные споры. Представители здравоохранения и спортсмены выражали серьезные опасения по поводу качества воды. В ходе самих Игр несколько тренировок и соревнований действительно пришлось отложить из-за неудовлетворительных анализов. Триатлонисты жаловались, что во время заплыва «чувствовали и видели разные вещи» в воде, а канадец Тайлер Миславчак и швейцарец Адриан Бриффод после соревнований страдали от желудочных инфекций и недомоганий.