Террорист «Крокуса» заставляет сокамерника читать Коран

«Мой подзащитный на очередной встрече со мной по его уголовному делу посетовал мне, что один из 19 террористов по делу “Крокуса”, который содержится с ним в камере, если не этапируется для участия в судебном разбирательстве, то постоянно молится, читает Коран, а также зачастую в агрессивной форме склоняет моего доверителя принять Ислам», — рассказал ТАСС представитель защиты.