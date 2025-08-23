Ричмонд
Отец Илона Маска восхитился российским городом

Отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска — бизнесмен Эррол Маск — высоко оценил российскую столицу, назвав Москву «самым великолепным городом в мире». Об этом он рассказал в интервью российским журналистам.

Эролл Маск заявил, что Москва впечатляет больше чем Париж и Лондон.

«Москва очень красивая. Я крайне впечатлен», — сказал Эррол Маск в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что столица России произвела на него более сильное впечатление, чем Париж или Лондон. По словам бизнесмена, лишь Вашингтон может сравниться с Москвой, но и то лишь «немного».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОтец Илона Маска сильно впечатлился Путиным.

Эррол Маск посетил Москву в начале июня, когда принимал участие в международном форуме «Форум будущего 2050». В ходе своего выступления на мероприятии он также отметил Россию как одну из лучших стран мира и назвал президента Владимира Путина впечатляющим человеком.

