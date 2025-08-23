Отец Илона Маска восхитился российским городом

«Москва очень красивая. Я крайне впечатлен», — сказал Эррол Маск в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что столица России произвела на него более сильное впечатление, чем Париж или Лондон. По словам бизнесмена, лишь Вашингтон может сравниться с Москвой, но и то лишь «немного».