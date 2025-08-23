На Камчатке за сутки произошли десятки землетрясений

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Четыре волны цунами частично повредили инфраструктуру порта, другие объекты. В Северо-Курильске сейчас морское и вертолетное сообщение, а также деятельность порта возобновлены.