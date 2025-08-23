На Камчатке за сутки произошли десятки землетрясений

На Камчатке за сутки, как сообщает краевой главк МЧС России, произошло 27 афтершоков магнитудой 3,6 до 5,5.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что в населённых пунктах подземные толчки не ощущались.
Туристам, прибывающим в регион, и местным жителям из-за повышенной сейсмичности рекомендовано не посещать Авачинский и Ключевской вулканы. Продолжается также активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Карымского, Крашенинникова.
30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Четыре волны цунами частично повредили инфраструктуру порта, другие объекты. В Северо-Курильске сейчас морское и вертолетное сообщение, а также деятельность порта возобновлены.