Беспилотник размером с автомобиль едва не столкнулся с пассажирским самолетом

Самолет находился на высоте около 2740 метров, когда оба пилота заметили стремительно приближающийся объект. В официальном отчете заявляется, что они увидели «яркий белый объект», который летел к ним «в лоб». Его размеры были сразу оценены как минимум в 2−3 метра, однако, как отмечают пилоты, он мог быть и больше, поскольку «занимал значительную часть лобового стекла», полностью закрывая обзор. Второй пилот успел разглядеть, что объект имел треугольную форму, в то время как командир, видевший его лишь боковым зрением в течение одной-двух секунд, не мог достоверно подтвердить его форму. Никаких опознавательных знаков на аппарате обнаружено не было.