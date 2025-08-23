Беспилотник размером с автомобиль едва не столкнулся с пассажирским самолетом

Пассажирский самолет Airbus A320, вылетевший из лондонского аэропорта Хитроу, едва избежал катастрофического столкновения с крупным беспилотником, который пролетел всего в нескольких метрах от лайнера, полностью перекрыв обзор пилотам на несколько секунд.
В небе над Лондоном пассажирский самолет Airbus A320, только что набравший высоту после вылета из одного из самых загруженных аэропортов мира Хитроу, едва не столкнулся с огромным беспилотным летательным аппаратом. Согласно отчету Совета по расследованию авиационных происшествий Великобритании, беспилотник, длина которого оценивается примерно в три метра, приблизился к воздушному лайнеру на опасно близкое расстояние, полностью перекрыв обзор пилотам через лобовое стекло на несколько секунд. Специалисты в сфере авиации уже называют этот инцидент одним из самых серьезных нарушений воздушного пространства с участием дронов, который поднимает серьезные вопросы о безопасности полетов вблизи крупных авиационных узлов.
Самолет находился на высоте около 2740 метров, когда оба пилота заметили стремительно приближающийся объект. В официальном отчете заявляется, что они увидели «яркий белый объект», который летел к ним «в лоб». Его размеры были сразу оценены как минимум в 2−3 метра, однако, как отмечают пилоты, он мог быть и больше, поскольку «занимал значительную часть лобового стекла», полностью закрывая обзор. Второй пилот успел разглядеть, что объект имел треугольную форму, в то время как командир, видевший его лишь боковым зрением в течение одной-двух секунд, не мог достоверно подтвердить его форму. Никаких опознавательных знаков на аппарате обнаружено не было.
Пилоты единогласно заявили, что беспилотник пролетел над ними на расстоянии всего около десяти метров, что считается ничтожной дистанцией по авиационным меркам, особенно на такой высокой скорости. В отчете Совета инцидент классифицирован как «несущий определенный риск столкновения». Поясним: приближение с объектом таких размеров на крейсерской скорости могло бы привести к катастрофическим последствиям, включая повреждение двигателей, фюзеляжа или остекления кабины, что потенциально угрожало бы жизни всех людей на борту.
Примечательно, что незаконный летательный аппарат был также замечен на радарах авиадиспетчеров. Тот, кто управлял дроном, так и не был найден, что вызывает особую тревогу у экспертов по авиационной безопасности.
«Предполагается, что беспилотник управлялся с земли где-то в непосредственной близости от аэропорта. Примерно в то же время еще один дрон был замечен вблизи другого лондонского аэропорта Лондон-Сити», — прокомментировали специалисты.
Отмечается, что инцидент грубейшим образом нарушает действующие в Великобритании правила полетов беспилотников.
«Законодательство строго ограничивает высоту полета дронов около 120 метров и полностью запрещает их полеты вблизи аэропортов без специального разрешения. Нарушителям грозит неограниченный штраф или до пяти лет тюремного заключения. Однако, как показывает этот случай, даже столь суровые меры не всегда способны остановить безответственных операторов», — отмечают эксперты.