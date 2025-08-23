Фигурант дела о теракте в «Крокусе» склоняет сокамерника читать Коран

Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли 149 человек, постоянно читает Коран и совершает молитвы в СИЗО, сообщили представители защиты одного из его сокамерников.
По их словам, мужчина также агрессивно склоняет соседей по камере принять ислам, в том числе доверителя адвоката, который находится под следствием по другому делу о террористической направленности.
Адвокат рассказал, что на очередной встрече с ним подзащитный отметил, что один из 19 обвиняемых по делу «Крокуса», если не этапируется на судебное заседание, все время молится и обращается к соседям с агрессивными призывами к религиозной практике. По словам защиты, такое поведение вызывает тревогу у сокамерников и затрудняет их пребывание в камере.
В то же время источник, участвующий в судебном процессе, рассказал ТАСС, что все непосредственные исполнители теракта на скамье подсудимых с первых заседаний ведут себя крайне сдержанно, не поднимая даже головы в сторону участников процесса. Он добавил, что, скорее всего, рассмотрение дела о теракте не завершится до конца текущего года.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В трагедии погибло 145 человек. «Вечерняя Москва» в отдельном материале рассказала поминутную хронологию того дня.