Фигурант дела о теракте в «Крокусе» склоняет сокамерника читать Коран

Адвокат рассказал, что на очередной встрече с ним подзащитный отметил, что один из 19 обвиняемых по делу «Крокуса», если не этапируется на судебное заседание, все время молится и обращается к соседям с агрессивными призывами к религиозной практике. По словам защиты, такое поведение вызывает тревогу у сокамерников и затрудняет их пребывание в камере.