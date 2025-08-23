Федерация альпинизма РФ не подтвердила гибель россиянки Натальи Наговициной

Как известно, Наговицина застряла на Пике Победы в Киргизии еще 12 августа. Она не смогла спуститься с горы из-за перелома ноги. И с тех пор продолжались попытки ее спасти. Однако пока успеха это не принесло. Более того, 23 августа появились заявления о якобы смерти Наговициной.