Федерация альпинизма РФ не подтвердила гибель россиянки Натальи Наговициной

На данный момент каких-либо подтверждений гибели российской альпинистки Натальи Наговициной в горах Киргизии нет. Об этом заявил вице-президент Федерации альпинизма РФ Александр Пятницын. Его слова передает ТАСС.
Как известно, Наговицина застряла на Пике Победы в Киргизии еще 12 августа. Она не смогла спуститься с горы из-за перелома ноги. И с тех пор продолжались попытки ее спасти. Однако пока успеха это не принесло. Более того, 23 августа появились заявления о якобы смерти Наговициной.
«В настоящее время поиски остановлены из-за погодных условий. Что будет дальше, зависит от погоды, от условий. Жива она или нет, неизвестно — врач к ней не подходил. Сколько придется ждать до этого момента, неизвестно», — сказал Пятницын.
Ранее о спасении Наговициной высказывался альпинист Александр Яковенко. Он подчеркивал, что вызволение россиянки будет крайне опасным даже для профессионалов.