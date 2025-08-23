Ричмонд
Федерация альпинизма РФ не подтвердила гибель россиянки Натальи Наговициной

Наталья Наговицина застряла на Пике Победы еще 12 августа.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент каких-либо подтверждений гибели российской альпинистки Натальи Наговициной в горах Киргизии нет. Об этом заявил вице-президент Федерации альпинизма РФ Александр Пятницын. Его слова передает ТАСС.

Как известно, Наговицина застряла на Пике Победы в Киргизии еще 12 августа. Она не смогла спуститься с горы из-за перелома ноги. И с тех пор продолжались попытки ее спасти. Однако пока успеха это не принесло. Более того, 23 августа появились заявления о якобы смерти Наговициной.

«В настоящее время поиски остановлены из-за погодных условий. Что будет дальше, зависит от погоды, от условий. Жива она или нет, неизвестно — врач к ней не подходил. Сколько придется ждать до этого момента, неизвестно», — сказал Пятницын.

Ранее о спасении Наговициной высказывался альпинист Александр Яковенко. Он подчеркивал, что вызволение россиянки будет крайне опасным даже для профессионалов.