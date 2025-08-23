Суд постановил убрать китайское судно An Yang 2 с мели у Сахалина

«Вместе с тем в установленный срок судовладелец не исполнил возложенные на него обязанности, что может привести к затоплению судна и иным негативным последствиям», — констатировали в надзорном ведомстве.
По информации прокуратуры, капитан порта Невельск ранее издал распоряжение о необходимости немедленного начала работ по эвакуации балкера, однако компания YANGPY ANYANG SHIPPING CO. LTD проигнорировала это предписание.
Сахалинский транспортный прокурор был вынужден обратиться в суд с иском к иностранной организации, и требования прокурора были полностью удовлетворены. Решение суда подлежит исполнению в течение восьми месяцев с момента вступления в законную силу.
Напомним, что китайский балкер An Yang 2 с экипажем из 20 человек сел на мель в феврале из-за сильного шторма в двух километрах южнее порта Невельска. В то же время на Сахалине был введён режим ЧС. Часть топлива уже откачана из танков сухогруза и помещена на ответственное хранение, а оставшееся используется для поддержания работоспособности вспомогательных агрегатов, необходимых для подготовки к эвакуации судна.