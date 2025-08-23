В МЧС сообщили о вероятной гибели россиянки в Киргизии: как женщина 10 дней выживала на высоте 7 000 метров

12 августа при спуске с вершины Наговицына получила перелом ноги на высоте примерно 7150 метров. На следующий день, 13 августа, к пострадавшей поднялась группа альпинистов, в состав которой входили гражданин Италии по имени Лука и альпинист из Германии. Они доставили Наговицыной палатку, спальный мешок, газ и продовольствие, оставшись с ней на ночевку.14 августа Лука и немецкий альпинист начали спуск в условиях неблагоприятной погоды. В ходе спуска у Луки диагностировано обморожение рук. Связь с Наговицыной на тот момент отсутствовала.15 августа состояние Луки резко ухудшилось. Впоследствии он скончался, предположительно, вследствие отека головного мозга.16 августа к месту происшествия был направлен военный вертолет Ми-8 с группой альпинистов-спасателей на борту. Однако из-за сложных погодных условий воздушное судно совершило жесткую посадку на высоте около 4600 метров. В результате инцидента травмы получили три человека, включая командира экипажа. После этого начались мероприятия по эвакуации пострадавших в катастрофе вертолета, которые впоследствии были транспортированы вниз с помощью другого воздушного судна.19 августа с помощью беспилотника была проведена разведка района происшествия. По предварительным данным, полученным в ходе облета, установлено, что Наговицына на тот момент была жива.20 августа спасатели приступили к восхождению. 22 августа из-за неблагоприятных погодных условий поисково-спасательные работы были приостановлены. Наговицина и тело Луки остались на горе. По состоянию на 23 августа поисковые мероприятия не возобновлялись. Поступила информация о возможной гибели Наговициной.