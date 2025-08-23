В МЧС сообщили о вероятной гибели россиянки в Киргизии: как женщина 10 дней выживала на высоте 7 000 метров

Shot сообщил о смерти альпинистки Наговициной (фото из архива).
Российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на пике Победы предположительно погибла. Как сообщил РЕН ТВ руководитель пресс-службы МЧС Киргизии, все привлеченные к операции эксперты выразили мнение о вероятной гибели альпинистки.
Кроме того, представитель МЧС подтвердил, что проведение поисковых работ в районе происшествия откладывается в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как Наговицына пыталась выжить 10 дней на высоте свыше семи тысяч метров — в материале URA.RU.
Хронология событий на пике Победы.
Пик Победы является наиболее труднодоступной и опасной вершиной среди семитысячников на территории бывшего Советского Союза. На этом горном массиве нередко происходят трагические инциденты, вызванные лавинами, экстремальными погодными условиями и исключительно сложной трассой восхождения. Даже высококвалифицированные альпинисты неоднократно становились жертвами этих опасностей. Хронология восхождения, в ходе которого предположительно погибла Наговицына:
12 августа при спуске с вершины Наговицына получила перелом ноги на высоте примерно 7150 метров. На следующий день, 13 августа, к пострадавшей поднялась группа альпинистов, в состав которой входили гражданин Италии по имени Лука и альпинист из Германии. Они доставили Наговицыной палатку, спальный мешок, газ и продовольствие, оставшись с ней на ночевку.14 августа Лука и немецкий альпинист начали спуск в условиях неблагоприятной погоды. В ходе спуска у Луки диагностировано обморожение рук. Связь с Наговицыной на тот момент отсутствовала.15 августа состояние Луки резко ухудшилось. Впоследствии он скончался, предположительно, вследствие отека головного мозга.16 августа к месту происшествия был направлен военный вертолет Ми-8 с группой альпинистов-спасателей на борту. Однако из-за сложных погодных условий воздушное судно совершило жесткую посадку на высоте около 4600 метров. В результате инцидента травмы получили три человека, включая командира экипажа. После этого начались мероприятия по эвакуации пострадавших в катастрофе вертолета, которые впоследствии были транспортированы вниз с помощью другого воздушного судна.19 августа с помощью беспилотника была проведена разведка района происшествия. По предварительным данным, полученным в ходе облета, установлено, что Наговицына на тот момент была жива.20 августа спасатели приступили к восхождению. 22 августа из-за неблагоприятных погодных условий поисково-спасательные работы были приостановлены. Наговицина и тело Луки остались на горе. По состоянию на 23 августа поисковые мероприятия не возобновлялись. Поступила информация о возможной гибели Наговициной.
Хронология спасения россиянки НаговицынойФото: Инфографика URA.RU.
Как Наговицына повредила ногу.
Участник экспедиции Илья Храбров сообщил, что группа, в которую входила Наговицына и еще три альпиниста-мужчины, достигла вершины. При спуске один из участников сорвался, увлек за собой Наталью, в результате чего она получила перелом ноги. На высоте около 7 200 метров ей установили палатку, после чего остальные, истощенные и замерзшие, вынуждены были продолжить спуск самостоятельно.
Погода остановила поиски.
Спасательная экспедиция, направленная к вершине пика Победы в Киргизии, вынуждена была приостановить продвижение на высоте 6 100 метров. Об этом сообщил киргизский альпинист Илим Карыпбеков. Он пояснил, что второй лагерь на пике Победы находится на отметке 5 970 метров, а третий располагается в диапазоне от 6 400 до 6 500 метров. По его словам, спасатели сумели дойти примерно до уровня 6 100 метров. Операция была приостановлена из-за плохих погодных условий.
Shot сообщил о смерти альпинистки.
По данным telegram-канала Shot 23 августа, Наговицына погибла на пике Победы в Киргизии. Эвакуация тела спортсменки, находящегося на высоте около семи тысяч метров, станет возможной только после улучшения погодных условий, которые позволят применить вертолет для подъема на такую высоту. Наталья Наговицына провела под скалой «Птица» 11 суток при температуре минус 26 градусов, не имея при себе ни пищи, ни воды. Из снаряжения у нее оставались только портативная горелка, спальный мешок и поврежденная палатка.
РЕН ТВ со ссылкой на МЧС Киргизии также сообщил, что Наговицына предположительно скончалась. По данным канала, все специалисты, участвовавшие в поисково-спасательной операции, пришли к выводу о высокой вероятности гибели спортсменки.
При этом вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын сообщил ТАСС, что сейчас точная информация о гибели Наговицыной отсутствует, поскольку к ней еще не смог подойти врач. По словам Пятницына, поисковые работы Сроки возобновления поисков пока назвать невозможно.
Корреспондент URA.RU обратился к сестре Наговицыной по этому поводу. Комментарий она пока не дала.
Повторила трагическую судьбу мужа.
Трагедия произошла практически на той же высоте, где четыре года назад погиб муж Натальи Наговицыной. В августе 2021 года ее супруг Сергей перенес инсульт на высоте 6900 метров при восхождении на пик Хан-Тенгри (7010 метров), расположенный недалеко от пика Победы. Несмотря на настойчивые рекомендации спасателей, Наталья отказалась покинуть мужа и оставалась рядом с ним до самого конца, регулярно передавая информацию о его состоянии по рации. Сергей скончался на месте. Лишь после кончины супруга Наталья согласилась начать спуск с горы. Спустя год она вновь поднялась на вершину, чтобы установить мемориальную табличку в память о муже.