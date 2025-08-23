Сдвиг в океане назвали фактором резкого роста цен на продовольствие на десятилетия

Исследователи даже смогли учесть влияние явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые могут влиять на PDO в течение более коротких периодов времени. Результаты этого моделирования по-прежнему показывают, что увеличение выбросов парниковых газов в сочетании с уменьшением аэрозольного загрязнения может привести к тому, что на Западном побережье будет более влажная погода, чем это происходит естественным образом без изменения климата.