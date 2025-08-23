Сдвиг в океане назвали фактором резкого роста цен на продовольствие на десятилетия

Тревожный сдвиг в Тихом океане называют причиной масштабной засухи в США, и ученые предупреждают, что это может привести к разрушительным лесным пожарам, нехватке продовольствия и резкому росту цен на десятилетия.
Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере обнаружили, что естественный тихоокеанский климатический цикл, тихоокеанское десятилетнее колебание (PDO), находится в «отрицательной» фазе, что приводит к опасной засушливости на большей части Западного побережья США.
Как поясняет Daily Mail, PDO действует подобно медленно движущимся качелям, меняя температуру поверхности океана между более теплой и более холодной фазами каждые 20−30 лет. Его нынешняя отрицательная фаза охлаждает воды вдоль западного побережья Северной Америки и нагревает центральную часть Тихого океана, что приводит к нарушению режима выпадения осадков, усилению засухи и усилению жары.
В отличие от регулярных засух, которые могут длиться месяцы или несколько лет, мегазасуха может длиться десятилетиями и более, при этом чрезвычайная сухость и малое количество осадков приводят к высыханию почвы, рек и местных водоемов.
Нынешняя масштабная засуха, продолжающаяся примерно с 2000 года, затронула юго-западные штаты, такие как Калифорния, Невада, Аризона, Юта, Нью-Мексико, Колорадо, а также некоторые районы Орегона, Небраски, Канзаса и Оклахомы, констатирует Daily Mail.
Экстремальная засуха длится уже более двух десятилетий, но исследователи обнаружили, что PDO не проявляет признаков перехода в «положительную» фазу влажной погоды из-за нового фактора, влияющего на планету: антропогенных выбросов парниковых газов.
По прогнозам, экстремальные условия на юго-западе приведут к еще более разрушительным пожарам в нескольких штатах до конца 2025 года и в последующие годы.
Как напоминает Daily Mail, Калифорния, крупнейший сельскохозяйственный штат страны, производит более трети овощей в Америке и две трети фруктов и орехов, включая миндаль, салат-латук и помидоры. Острая нехватка воды с 2021 года вынудила фермеров оставить сотни тысяч акров незасеянными. Аризона, Невада и Юта, ключевые производители молочной продукции и мяса, также сталкиваются с сокращением поголовья скота и производства молока.
Все это приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, росту цен на продовольствие, тому, что домашний скот с трудом обеспечивает достаточное количество молока для производства сыра и масла, а также к отсутствию продовольственной безопасности у тех, кто не может позволить себе покупать продукты повседневного спроса.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, опровергли давнее мнение о том, что регулярные сдвиги PDO обусловлены только естественными процессами, такими как океанские течения и атмосферные явления.
Это новое исследование показало, что вызванные человеком изменения на планете в настоящее время составляют более половины (53%) изменений в PDO, начиная с 1950 года.
Исследователи обнаружили, что антропогенное изменение климата изменило PDO, по сути, закрепив его в постоянной «негативной» тенденции с 1980-х годов, постепенно истощая эти ключевые регионы для производства продуктов питания.
Деятельность человека, в частности выброс парниковых газов при сжигании ископаемого топлива в автомобилях, на заводах и электростанциях, задерживает тепло и нагревает центральную часть Тихого океана сильнее, чем это происходит естественным образом каждые несколько десятилетий.
Тяжелые условия также привели к массовым лесным пожарам в нескольких штатах от Техаса до Калифорнии, включая январский пожар в Лос-Анджелесе, который уничтожил более 50 000 акров земли и более 16 000 домов.
В частности, продолжает Daily Mail, высокий уровень аэрозолей в атмосфере до 1980-х годов способствовал «позитивной фазе» на Западном побережье. В это время в центральной части Тихого океана было прохладнее, а воды вдоль побережья Северной Америки были теплее, что часто приводило к более влажной погоде на западе США.
Аэрозоли, мельчайшие частицы, образующиеся в результате промышленной деятельности, такой как сжигание угля и производство в период с 50-х по 80-е годы, по-прежнему являются одной из форм загрязнения окружающей среды человеком, но они отражают солнечный свет в космос, охлаждая Тихий океан.
По мере того как мир сокращал этот вид загрязнения, другие выбросы, такие как углекислый газ, резко нагревали планету и приводили к «негативному» тренду засушливой погоды.
Автор исследования Джереми Клаванс из Университета Колорадо комментирует: «Климатические модели, принятые за чистую монету, не дали нам ответа».
«Они сказали нам, что это плохая примета», — сказал он New Scientist.
Чтобы доказать, что это явление было вызвано человеком, а не необычно длительным циклом естественной засухи, ученые использовали обширную коллекцию из 572 климатических моделей, выполненных PDO. Эти расчеты включали различные внешние факторы, такие как выбросы парниковых газов, аэрозольное загрязнение, извержения вулканов и изменения солнечной активности, охватывающие период с 1950 по 2014 год.
Исследователи даже смогли учесть влияние явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые могут влиять на PDO в течение более коротких периодов времени. Результаты этого моделирования по-прежнему показывают, что увеличение выбросов парниковых газов в сочетании с уменьшением аэрозольного загрязнения может привести к тому, что на Западном побережье будет более влажная погода, чем это происходит естественным образом без изменения климата.
Педро Динезио, также из Университета Колорадо, отмечает: «Мы заглянули в будущее, и модели позволяют сохранить его как минимум еще на несколько десятилетий».
«До тех пор, пока в северном полушарии будет продолжаться потепление, PDO будет находиться в этой отрицательной фазе», — предупредил автор исследования.
Продолжающаяся засуха может привести к еще более разрушительным пожарам на Западном побережье в конце этого года.
Метеорологи прогнозируют, что до конца 2025 года в Калифорнии может сгореть до 1,5 миллионов акров земли.