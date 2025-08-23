Ричмонд
На Камчатке за сутки зафиксировали 27 афтершоков

На Камчатке продолжается афтершоковый процесс после мощного землетрясения. За сутки произошли 27 афтершоков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Источник: Life.ru

«За сутки произошли 27 афтершоков магнитудой 3,6 до 5,5», — констатировали в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, подземные толчки такой силы не ощущались в населённых пунктах полуострова. В связи с сохраняющейся повышенной сейсмической активностью специалисты рекомендуют туристам воздержаться от посещения районов Авачинского и Ключевского вулканов.

Также продолжается повышенная активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Карымского и Крашенинникова, к которым также не рекомендуется приближаться. Остаётся закрытой автомобильная дорога, соединяющая мыс Левашова с посёлком Октябрьский в Усть-Большерецком округе.

21 августа было зафиксировано землетрясение с магнитудой 5,1 у восточных берегов Камчатки. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане, на расстоянии 214 километров от Петропавловска-Камчатского.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше